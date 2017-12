20ème congrès de l’Union des écrivains tunisiens à Mahdia

Placé sous le signe » Par votre volonté…vers de nouvelles perspectives », le 20ème congrès de l’Union des écrivains tunisiens (UET) démarrera, demain, mercredi 27 décembre à Mahdia.



Rehaussé de la présence du ministre des affaires culturelles Mohamed Zine el Abidine, du poète Habib Youssef Saigh secrétaire général de l’Union arabe des auteurs et écrivains arabes et Abdoulaye Fode Ndione, président de l’Union des écrivains de l’Afrique, de l’Asie et d l’Amérique Latine.

Le congrès qui se tient les 27 et 28 décembre connaîtra la participation des présidents des Unions des écrivains maghrébins notamment Abderrahim Allem du Maroc, Mohamed Ahdhana de la Mauritanie, Khalifa Ahouas de la Libye et Youssef Chagra de l’Algérie.



La séance plénière sera consacrée à l’adoption des amendements introduits dans le statut de l’Union de manière à être en phase avec la nouvelle loi sur les associations.



Toutefois, la séance du jeudi, 28 décembre 2017, à l’ordre du jour de figure l’assemblée générale élective du nouveau bureau de l’Union des Ecrivains Tunisiens auquel se sont présentés 23 candidats, selon une déclaration à la TAP de Slaheddine Lahmadi, président de l’UET qui a renouvelé sa candidature, cette année.



On notera que le programme prévoit une série d’hommages aux fondateurs de l’Union des écrivains tunisiens en l’occurrence Chedli Klibi, Habib Jenhani, Bechir Ben Slama, Ezzzedine Madani et Hassan Nasr.



Le congrès sera marqué au démarrage des travaux par une conférence de sensibilisation organisée par l’Organisme tunisien des droits d’auteurs et des droits voisins (OTDAV).