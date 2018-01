Africa Eco Race suite ce 2 janvier

Après cette traversée par bateau depuis Sète, dès 9 heures, ce matin du 2 janvier, depuis le port de Nador, les coureurs se sont élancés pour 639 kilomètres. Il a fallu parcourir 51 kilomètres pour rejoindre Ameziane depuis le port, suivis d’une spéciale de 92 kilomètres, jusqu’à Merada, et ensuite 496 kilomètres pour rejoindre, à la nuit le bivouac de Dar Kaouar. C’est l’Italien Paolo Ceci qui a remporté la spéciale.

Pour le 3 janvier, il faut rallier Agbal soit 478 kilomètres, suivis d’une spéciale de 443 kilomètres dans le vif du sujet, les dunes de sable.

L’Africa Eco Race c’est utile pour le tourisme, l’économie et le développement durable sur le continent africain. Trois pays sont traversés à savoir Maroc, Mauritanie et Sénégal. Cette course a été créée avec le soutien des fédérations sportives auto et moto et le partenariat des autorités africaines.

Elle est inscrite au calendrier F.I.A et F.I.M, fédérations internationales.

Photos fournies par Bertrand Besse et ses supporters