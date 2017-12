Les deux lignes rouges représentent le sang versé par les martyrs qui ont résisté face à l’empire colonial, incarné par la France. L’ancien drapeau de la Mauritanie (Image: 1) devrait bientôt être remplacé par un autre (Image: 2), comportant des bandes rouges, symbolisant le sang versé par les résistants pendant la résistance coloniale.

L’Assemblée nationale mauritanienne avait un projet de loi de révision constitutionnelle prévoyant notamment la suppression du Sénat et le changement du drapeau national. Le projet soumis par le gouvernement «a été adopté par la majorité des 147 députés présents, 121 ont voté en faveur du texte, 19 contre», dominée par le parti présidentiel.

Le texte approuvé par les députés, qui modifie la Constitution en vigueur depuis 1991, prévoit notamment une suppression du Sénat, remplacé par des Conseils régionaux, et un changement du drapeau national. Deux bandes rouges, symbolisant le sang versé par les «martyrs de la résistance», seront ajoutées au croissant et à l’étoile jaunes sur fond vert figurant déjà sur ce drapeau. Certains détracteurs estiment que le pouvoir en place tente de réécrire l’histoire du pays, rappelant qu’à l’époque coloniale, une partie de la population s’est opposée à l’indépendance et que ce changement de drapeau risque de raviver de vielles blessures en divisant les Mauritaniens.