Le Point

Attaque islamiste au couteau en Allemagne: prison à vie pour un Palestinien

Le Point

Un demandeur d’asile palestinien débouté a été condamné jeudi par un tribunal allemand à une peine de prison à perpétuité pour un attentat islamiste au couteau qui avait fait un mort et six blessés en juillet 2017 à Hambourg. Le tribunal de la ville a …

Allemagne. Perpétuité pour l’auteur d’une attaque islamiste meurtrière au couteau Le Télégramme

Perpétuité pour le tueur de Hambourg 20 Minutes

Allemagne Perpétuité pour le tueur de Hambourg Le Matin Online Un demandeur d’asile palestinien débouté a été condamné jeudi par un tribunal allemand à une peine de prison à perpétuité pour un attentat islamiste au couteau qui avait fait un mort et six blessés en juillet 2017 à Hambourg. Le tribunal de la ville aAllemagne. Perpétuité pour l’auteur d’une attaque islamiste meurtrière au couteauPerpétuité pour le tueur de HambourgAllemagne Perpétuité pour le tueur de Hambourg 14 autres articles »