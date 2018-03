Ouest-France

Bertrand Cantat. Face aux protestations, le chanteur invoque son « droit à la réinsertion »

Ouest-France

Les protestations se font de plus en plus vives depuis le début de la tournée de Bertrand Cantat, entamée à La Rochelle, le 1er mars dernier. | AFP. Par Ouest-France. Modifié le 13/03/2018 à 07h10. Publié le 13/03/2018 à 05h48. Abonnez-vous pour 1 …

« J’ai purgé ma peine » : après l’annulation de ses concerts de l’été, Bertrand Cantat s’explique sur Facebook Franceinfo

La mère de Marie Trintignant juge « honteux et indécent » le retour sur scène de Cantat Sud Ouest

Bertrand Cantat évoque son « droit à la réinsertion » Le Dauphiné Libéré

Le Parisien – Closer – RTL.fr – Le Figaro

90 autres articles »