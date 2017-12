Binter Canarias partage plus avec Iberia

Les compagnies aériennes Binter Canarias et Iberia ont étendu leur accord de partage de codes aux liaisons entre les îles Canaries, ainsi qu’à celles reliant Madrid à Dhakla et Banjul.

Aux termes de l’accord annoncé le 20 décembre 2017, la compagnie nationale espagnole devient le premier opérateur à proposer les vols opérés par Binter Canarias à l’intérieur l’archipel au large de l’Afrique. Au départ de Las Palmas-Gran Canaria, Iberia peut désormais vendre sous code IB les vols à destination de Lanzarote, Fuerteventura, Ténériffe et El Hierro ; elle propose déjà douze routes vers et depuis cet aéroport, opérés par Air Nostrum ou Iberia Express. Au départ de Ténériffe-Nord, où le groupe Iberia propose sept liaisons, ses clients ont désormais accès à Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, La Gomera et El Hierro.

Dans un deuxième temps, Binter Canarias et la compagnie de l’alliance Oneworld vont « exploiter ensemble » les liaisons entre Madrid-Barajas Adolfo Suarez et les aéroports de Dakhla au Maroc/Sahara Occidental et de Banjul en Gambie, deux villes que la compagnie des Canaries dessert au départ de Gran Canaria.

Ces nouveautés, disponibles à la vente à partir du 1er janvier 2018, viennent renforcer l’accord annoncé en février dernier, et qui portait d’une part sur les vols opérés par le groupe Iberia entre Madrid et Gran Canaria, et d’autre part sur ceux de Binter entre Gran Canaria et Agadir, Laayoune, l’île de Sal et Nouakchott. Le partage de codes inclut aussi une plus grande intégration de leurs programmes de fidélisation.

Binter est une société « 100% canarienne » depuis 15 ans, quand elle a mis en place son réseau inter-îles aux Canaries – elle reste la seule à relier les huit aéroports de l’archipel au quotidien. Elle a lancé son expansion internationale en 2005, vers l’Afrique de l’Ouest et la Macaronésie (Madère et les archipels des Açores, du Cap Vert en plus des Canaries) : elle dessert aujourd’hui 18 aéroports au Maroc, au Portugal, au Sénégal, en Mauritanie et au Cap Vert.