Ce Dakar arrive… à Dakar – 30/12/2017

Depuis 2009, une poignée de passionnés a fait renaître l’épreuve créée par Thierry Sabine sur les pistes africaines. Petit air de nostalgie authentique.

Tiens, tiens… Dans les rues de Menton, de vieilles connaissances avant le départ de Monaco. Jean-Michel Polato et Pascal Larroque, navigateurs tarn-et-garonnais, piliers historiques du rallye raid, l’autre, celui qui roule désormais en Amérique du Sud, accompagnent Lionel Baud et Pascal Thomasse.

Un peu plus loin, le Mitsu n° 241 de Gilles Gard, le pilote lotois infatigable combattant, «vainqueur» de deux cancers et habitué des pistes. Après trois Dakar (on ne sait plus s’il faut parler du vrai ou du faux !) en 2012-2013-2014 en Amérique du Sud en moto, le pilote lotois s’est dirigé vers l’Africa Eco Race avec la même mission : aider les malades.

Éternel Schlesser

Depuis cinq ans, à la tête de son «projet médical, solidaire et sportif», il a livré 75 vélos de kinésithérapie aux hôpitaux et ne compte pas s’arrêter là. «J’ai vaincu la maladie et j’ai décidé de porter ce message d’espoir pour les malades, leur montrer, qu’on peut s’en sortir et démontrer qu’en ayant une activité physique régulière, avoir une bonne nutrition et un gros mental, on peut favoriser la guérison…»

En 1978, Jean-Louis Schlesser partageait son titre de champion de France de F3 avec Alain Prost. Leurs routes se sont séparées mais, plus que le quadruple champion du monde de Saint-Chamond, le neveu de Jo, disparu lors d’un tragique accident sur le circuit des Essarts à Rouen, reste au cœur de la course. Il s’est imposé sur le Dakar aux commandes de son buggy Schlesser-Renault en 1999 et 2000, a été équipier de Michaël Schumacher chez Mercedes en proto («avant son accident de ski, il m’avait assuré qu’il voulait venir sur l’Africa Race mais il n’a pas eu le temps…»), a pris le départ d’un Grand Prix de F1 et n’a jamais mis la compétition entre parenthèses. L’African Eco Race qu’il a enlevé sans interruption de 2009 à 2014, il le dirige désormais en compagnie de René Metge.

René, le garde du corps de Johnny

Garde du corps et beaucoup plus de notre regretté Johnny sur l’édition 2002 du Dakar, vainqueur à trois reprises (1981-1984-1986), René se régale aujourd’hui sur le rallye africain, comme Jan De Rooy ou Juan Manuel Pecclier les premiers lauréats, ou le motard norvégien Pals Anders Ullevalseter premier en 2015 et 2016 après avoir terminé neuf fois sur dix dans le Top 10 du Dakar. «Vous rêvez de dunes, de paysages merveilleux, suivez-nous jusqu’au lac rose…» Comment résister à la proposition du beau-frère de Coluche ? Et puis, comment ne pas craquer à l’idée de rejoindre, au bout de l’aventure, les rives salées, parfois grises, mais roses pour toujours du lac Retba ? France, Maroc, Mauritanie, Sénégal, sur deux ou quatre roues, aujourd’hui, le parfum du passé.

De Monaco à Dakar

Demain : Monaco-Sète. Mardi (1re étape) : Nador- Dar Kaoura (639 km) ; mercredi (2e étape) : Dar Karoura-Agdal (479 km) ; jeudi (3e étape) : Agdal-Assa (421 km) ; vendredi (4e étape) : Assa-Fort Chacal (501 km) ; samedi (5e étape) : Fort Chacal- Dakhla (632 km) ; dimanche : repos ; lundi 8 janvier (6e étape) : Dakhla-Chami (650 km) ; mardi 9 (7e étape) : Chami-Chami (508 km) ; mercredi 10 (8e étape) : Chami-Amodjar (478 km) ; jeudi 11 (9e étape) : Amodjar-Amodar (486 km) ; vendredi 12 (10e étape) : Amodjar-Akjoujt (453 km) ; samedi 13 (11e étape) : Akjoujt-Saint-Louis (558 km) ; dimanche 14 (12e étape) : Saint-Louis-Dakar Lac Rose (292 km).