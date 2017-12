CHAN : Jamal Sellami dresse une première liste

Quelques jours seulement nous séparent du très attendu Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux. Son approche impose l’arrêt de la Botola Maroc Telecom afin de permettre aux joueurs une meilleure préparation. Ainsi, la trêve hivernale sera plus longue que d’habitude selon la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Et pour cause. La commission de programmation de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) indique dans un communiqué publié sur le site web de la FRMF que compte tenu de l’organisation de cette grande manifestation sportive (CHAN Maroc 2018) durant la période du 13 janvier au 4 février 2018, la trêve hivernale aura lieu du 1er janvier au 6 février 2018 pour les matchs de D1 et du 27 décembre 2017 au 20 janvier 2018 pour les rencontres de D2.

Les matchs de mise à jour pourraient être programmés durant la période de la trêve, ajoute-t-on de même source.

De son côté, le sélectionneur national de l’équipe des joueurs locaux, Jamal Sellami, a rendu publique une liste de 30 joueurs pré-convoqués en prévision de ce championnat.

Cette liste est marquée par une prédominance des éléments du Champion d’Afrique en titre, le Wydad Athlétic club de Casablanca (8 joueurs). Le Maroc jouera le 1er tour dans le groupe A qui comprend la Mauritanie, le Soudan et la Guinée.

Rappelons que le Maroc sera à sa quatrième participation. Le Onze national n’est jamais parvenu à marquer de son empreinte le championnat ni même à obtenir un bon classement. L’occasion se présente aujourd’hui pour rompre avec les échecs et profiter du réveil que connaît le football national pour briller dans cette compétition, qui plus est, organisée at home.

Le match d’ouverture et la finale auront lieu à Casablanca alors que Tanger, Marrakech et Agadir abriteront les matchs de la phase de poules.