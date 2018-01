Changement de la monnaie en Mauritanie – Forum > Mauritanie

Discussion démarrée par HJ61 le 3 janvier 2018 à 20:55 Aucune réponse · 1 participant · 4 affichages 3 janvier 2018 à 20:55 Changement de la monnaie en Mauritanie Aucune réponse · 4 affichages · Partager Publicité invisible aux membres

VoyageForum connectés à leur compte. (?) 1° janvier 2018

Attention la Mauritanie passe au nouvel ouguiya (il perd un zéro) :afrique.lepoint.fr/…018-2183586_2258.phpcridem.org/…o.php?article=705373A faire suivre à tous ceux qui partent là bas….

Bons préparatifs

Bon voyage….. 