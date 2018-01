Contrats, cologie et patrimoine au menu du voyage de Macron en Chine

Emmanuel Macron s’envole dimanche pour la Chine o il devrait signer de nombreux accords conomiques et culturels mais aussi nouer un « partenariat stratgique » avec Pkin, notamment sur le terrorisme et le climat, a expliqu l’Elyse jeudi.

Cette visite d’Etat du 8 au 10 janvier vise « nouer une relation personnelle entre Emmanuel Macron et Xi Jinping » et « un partenariat stratgique global sur les grands dfis actuels, dont la crise avec la Core du Nord, la lutte contre le financement du terrorisme et le rchauffement climatique », a expliqu l’Elyse.

La France veut aussi dvelopper et « rquilibrer » ses relations bilatrales avec la Chine, avec qui elle a un dficit commercial de 30 milliards d’euros, le plus important de son commerce extrieur. Pkin est son 2e fournisseur et son 8e client. Emmanuel Macron sera accompagn de plus de 50 chefs d’entreprises, dont ceux d’Airbus, Dassault, Auchan et Sodexo.

Une moisson de contrats est espre, au montant encore confidentiel. « Dans l’aronautique, le nuclaire civil, le numrique, l’conomie du vieillissement, nous aurons un nombre exceptionnel d’accords stratgiques signs, environ une cinquantaine », a indiqu l’Elyse.

Lors de ce voyage, Paris devrait notamment annoncer des ventes d’Airbus et de moteurs Safran, un accord dans le nuclaire o Areva ngocie la construction d’une usine de retraitement des dchets radioactifs, ainsi que dans la construction de maisons de retraite avec le groupe Orpea. Dans l’agriculture, la France espre dvelopper en Chine ses filires bovines, porcines et de volailles.

Des accords devraient aussi tre conclus dans l’intelligence artificielle – le mathmaticien et dput Cdric Villani est du voyage -, les villes durables et la culture avec le projet d’un Centre Pompidou provisoire Shanghai.

Les deux pays devraient en outre annoncer un fonds d’investissement franco-chinois d’un milliard d’euros pour investir dans des entreprises moyennes, principalement des franaises qui s’tablissent en Chine.

« Paris a une volont de rquilibrage et d’accs au march, par exemple dans les services financiers », o les grandes banques franaises essaient de s’implanter en Chine, selon la prsidence.

Emmanuel Macron souhaite aussi solliciter l’appui de la Chine pour la force antijihadiste G5 Sahel, en cours de dveloppement. Cette force, compose de soldats de cinq pays de la rgion (Mali, Tchad, Burkina Faso, Niger, Mauritanie) doit monter en puissance pour atteindre au moins 5.000 hommes d’ici au printemps 2018.

Elle bnficie de soutiens financiers internationaux, notamment de l’UE et des Etats-Unis. L’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont aussi annonc leur contribution.

Accompagn de son pouse Brigitte, il dbutera sa visite Xi’An, « un symbole important car c’est le berceau de la civilisation chinoise, le point de dpart des anciennes routes de la soie », souligne l’Elyse. Il y prononcera son principal discours sur l’avenir des relations franco-chinoises, aprs une visite la clbre arme enterre de l’empereur Qinshi Huangdi.

A Pkin, il se rendra la Cit interdite ainsi qu’ l’Academie des sciences spatiales. Il rencontrera la communaut franaise, des grands fonds d’investissement chinois mais veut aussi « aller la rencontre des Chinois et pas seulement des autorits », selon l’Elyse.

Plusieurs ministres, des parlementaires et des responsables politiques connaisseurs de la Chine sont aussi du voyage, dont Laurent Fabius et Jean-Pierre Raffarin.

