De Tarbes au désert du Sahara pour les fêtes – 30/12/2017

La semaine de Noël, une famille de Tarbais a troqué les bonnets pour les chèches… Direction la Mauritanie, à l’occasion de la réouverture de la ligne Paris-Atar ! Au programme, randonnées au rythme des dromadaires et bivouacs sous le ciel étoilé.

«Quand j’ai vu que la Mauritanie rouvrait, je me suis tout de suite jeté dessus !», raconte Gilles Collongues à l’ombre des palmiers de l’oasis de Terjit, en plein désert mauritanien. Originaire de Tarbes, ce retraité de 61 ans a tenu à faire partie des tout premiers Français à revenir randonner dans les décors grandioses de l’Adrar, dans le nord-est du pays.

En mars dernier, le ministère des Affaires étrangères a allégé ses recommandations aux voyageurs sur cette zone du Sahara, permettant aux agences de voyages françaises de reprogrammer la destination. Ainsi, c’est en famille que Gilles a embarquée, le 24 décembre, à bord du tout premier vol Paris-Atar depuis sept ans, avec son épouse Monique Collongues, 62 ans, et leur petite-fille Maëlys Lenfant, 8 ans.

Un acte de solidarité pour ce baroudeur, déjà venu en Mauritanie en 2000 et en 2006, avant que les voyageurs ne désertent le pays pour cause d’insécurité. «Je tenais à revenir pour la population. Les gens sont très gentils et accueillants», raconte le Tarbais en sirotant le traditionnel thé à la menthe. «Ils ont beaucoup souffert, ça fait dix ans qu’il n’y a plus de touristes.»

Totale sécurité

La Mauritanie, elle, n’a rien perdu de son charme. «Le contraste entre les montagnes noires et les dunes ocre est magnifique», s’enthousiasme Monique, qui visite le pays pour la première fois. Maëlys, elle, a complètement craqué pour l’emblème du Sahara. «Ce que je préfère, ce sont les chameaux, parce qu’on peut monter dessus !», s’exclame la petite fille en crapahutant de rocher en rocher. «Je voulais l’emmener ici pour qu’elle connaisse autre chose que la ville, l’Europe, les smartphones…», confie son grand-père. Pari réussi. Quand elle ne ramasse pas des crânes de chèvres et des os de dromadaires, Maëlys imite le guide en train de faire sa prière…

Une escapade saharienne que le couple de Tarbais a eu du mal à faire accepter à son entourage. «Les gens m’ont dit que j’étais folle de venir ici», confie Monique. «Tu amènes la petite en plus !», s’est vu remarquer Gilles. Mais le couple se sent en totale sécurité dans ce coin du Sahara. «Je me sens plus en insécurité dans certaines zones en France qu’ici», assure Monique. «Si les voyagistes reprogramment le pays, c’est que c’est sûr. Ils ne sont pas fous !», renchérit Gilles. Pour eux, aucun doute, le Sahara restera un rêve éveillé.