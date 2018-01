Défaite face à la Mauritanie à Bologhine

Publié le 2 janvier 2018 à 22:48 par M-A D

En match amical disputé mardi soir au stade Omar-Hamadi de Bologhine, la sélection nationale masculine U17 s’est inclinée face à son homologue de Mauritanie 0-1.

L’unique but de la partie a été inscrit au début de la seconde période. Il s’agissait du second test pour la sélection algérienne, entraînée par M. Sofiane Boudjella, face à cette même sélection mauritanienne après un premier match amical disputé le 29 décembre 2017 au Centre technique national de Sidi-Moussa et qui s’était terminé sur un score nul 0-0.

FAF