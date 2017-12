des chrétiens au pays de la charia › Journal Chrétien

En Mauritanie, pays loin de l’attention internationale, des milliers de chrétiens suivent fidèlement Jésus, malgré la persécution dont ils sont victimes. Il existe plus de 10 000 chrétiens en Mauritanie, dont 2000 Evangéliques implantés surtout à Nouakchott, à Zouerate, à Nouadhibou, à Atar et à Rosso.

La Mauritanie occupe la terre où l’Afrique du Nord rencontre l’Afrique subsaharienne, créant une société très racialement mélangée. Traditionnellement, les Mauritaniens sont nomades, mais un récent changement climatique a entraîné une urbanisation rapide, ce qui a rendu la vie particulièrement difficile dans les grandes villes.

Des chrétiens confrontés au terrorisme

La Mauritanie est une République islamique qui a fait de l’islam la seule religion pratiquée par tous les Mauritaniens. La charia (la loi islamique) est la seule législation reconnue dans le pays.

Le réseau terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), qui a déjà kidnappé et assassiné un certain nombre de touristes en Mauritanie, a le soutien de la population et surveille l’activité des chrétiens dans le pays.

La Mauritanie ayant adopté des lois anti-blasphème pour cibler les activités non musulmanes, les chrétiens sont régulièrement attaqués par des terroristes en toute impunité.

Les chrétiens mauritaniens ne pouvant pas faire enregistrer officiellement une église, cezux-ci sont obligés de se réunir en secret. Les chrétiens d’origine musulmane sont confrontés à de fortes pressions de la part des membres de leur tribu et des responsables musulmans locaux.