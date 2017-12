Tenue, sous le haut patronage de SEM. Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République, la rencontre de Pulagu International de Nouakchott en Mauritanie, a pu diffuser, le rôle que jouaient les peuls de Mauritanie, à travers, les valeurs et les enseignements de l’Islam. Cela, dit que les hommes se distinguent par leurs actions, visant à bâtir une paix sociale durable, dans leurs différents pays.

C’est le cas, de (notre photo) M. Diallo Daouda Samba, Vice Président de Tabital Pulaaku International, Vice Président de Tabital Pulaaku Mauritanie et Président du Comité de Pilotage de l’Organisation de la Journée Internationale de la Vache, édition 2017 à Nouakchott – Mauritanie. Cet homme a réussi, à faire de la troisième édition de la journée Internationale de la vache à Nouakchott, un espace de la tolérance, de la diversité culturelle, où chacun acceptait l’autre, sans complexe et sans rancune, loin de la haine et de la division. Cette activité s’est déroulée, dans un climat d’échanges et de partages, pour le bonheur de tous les participants.

Elle s’est tenue, les 18,19 et 20 à décembre 2017, à Nouakchott en Mauritanie. M. Diallo Daouda Samba a été aussi, un homme de confiance entre le pouvoir en place et sa communauté, un homme d’exemple et de référence, au cours de toutes les activités de Tabital Pulagu de Nouakchott. Grâce à son efficacité, les peuls d’Afrique et du monde entier se sont retrouvés en Mauritanie, pendant trois (3) jours et ont commémoré, une journée au même titre que les autres journées internationales : journée de la femme, journée de l’OUA, journée de l’indépendance, etc.

La troisième édition de Pulagu à Nouakchott, a connu une participation massive, de la communauté des peuls. Elle a enregistré des résultats positifs et concrets. Cette édition de Mauritanie a été aussi, un record, par rapport aux deux précédentes éditions, du Sénégal en 2016 et du Cameroun, en 2013. La Mauritanie, à travers l’efficacité et la détermination de M. Diallo Daouda Samba a bien joué son rôle, pour renforcer, les relations de fraternité et de cohabitation pacifique, qui lient les peuls et les autres communautés de Mauritanie, d’Afrique et ailleurs dans le monde, dans le respect et dans la confiance mutuelle.