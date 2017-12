Du Mali vers la Mauritanie: visa obligatoire? – Formalités > Mauritanie / Mali

Discussion démarrée par AbouSofiya le 25 décembre 2017 à 16:04 8 réponses · 4 participants · 98 affichages 25 décembre 2017 à 16:04 Du Mali vers la Mauritanie: visa obligatoire? 8 réponses · 98 affichages · Partager Publicité invisible aux membres

Bonsoir,

En quittant Bamako pour Mauritanie, le visa est-il obligatoire pour un malien?

Et de En quittant Nouakchott pour Guelmim (Maroc), Y-a-t-il un bus direct? (au cas où je raterai mes amis).

pas de bus direct Nouakchott Guelmin.tu dois aller à Nouadhibou et prendre un taxi collectif pour Dakkla.

VoyageForum connectés à leur compte. (?) pas de bus direct Nouakchott Guelmin.tu dois aller à Nouadhibou et prendre un taxi collectif pour Dakkla.

A dakkla il ya le réseau des bus marocian qui te mènera à Guelmin,.www.supratours.ma/…ires/gethoraire_prix

depart adakhla 5 departs pour Guelmime (près de 16 heures de bus – supratours – (ctm je ne trouve pas))à vérifier tout de mêmevisa je ne sais pas

Merci pour ces infos

bonsoir pas besoin d'un visa Mauritanien pour un Malien… si vous pensez que l'aventure est dangereuse… essayez la routine ! elle est mortelle. P. Coelho

VoyageForum connectés à leur compte. (?) Bonsoir,

Merci pour ces détails.

Et les cartes de séjour? Ou s’il y’a d’autres documents obligatoires.

Merci grandement

passeport en cours de validité et sous toutes réserves une carte d'identité mais ça, je ne sais pas… mais dans la CEDEAO c'est comme ça si vous pensez que l'aventure est dangereuse… essayez la routine ! elle est mortelle. P. Coelho

Grand merci

VoyageForum connectés à leur compte. (?) vas y avec ton passeport, la carte de séjour viendra après, ne t’inquiète pas.

Peut être on se verra par là bas…

VoyageForum connectés à leur compte. (?) D’accord

