Eleanor : 200 000 foyers privés d’électricité, de nombreuses routes et voies coupées – Le Parisien

Eleanor : 200 000 foyers privés d’électricité, de nombreuses routes et voies coupées

Avec des vents à plus de 140 km/h au sommet de la tour Eiffel à Paris mais aussi dans les départements placés en alerte, on déplore de nombreuses chutes d’arbres sur les routes ou les voies et des coupures d’électricité. Arbres arrachés, caves inondées …

