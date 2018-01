BFMTV.COM

Emilie König, la Française de Daesh la plus recherchée, arrêtée en Syrie

INFO RMC – Emilie König a été arrêtée en Syrie par les forces kurdes. Cette Française de 30 ans était une des Françaises les plus recherchées de Daesh. Elle est aujourd’hui détenue dans un camp de réfugiés géré par les Kurdes. Pendant des années, elle … INFO RMC – Emilie König a été arrêtée en Syrie par les forces kurdes. Cette Française de 30 ans était une des Françaises les plus recherchées de Daesh. Elle est aujourd’hui détenue dans un camp de réfugiés géré par les Kurdes. Pendant des années, elle et plus encore »