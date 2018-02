Emmanuel Macron se dit prêt à reconnaître la « singularité » de la Corse dans la constitution – Le Monde

Le Monde

Emmanuel Macron se dit prêt à reconnaître la « singularité » de la Corse dans la constitution

Dans un discours prononcé à Bastia, le chef de l’Etat s’est opposé au statut de résident corse et à la co-officialité de la langue corse, des revendications importantes des élus nationalistes. LES FAITS. SUIVEZ LE LIVE DE L’ÉVÉNEMENT. LES FAITS. LE …

Ces jeunes Corses séduits par l’idéologie nationaliste Le Figaro

VIDEO. Emmanuel Macron se dit « favorable à ce que la Corse soit mentionnée dans la Constitution » Franceinfo

Corse: Macron dit non au statut de résident et à la co-officialité de la langue Le Parisien

Paris Match – Le HuffPost – Le Point

