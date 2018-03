Yahoo Actualités

Essonne : un élève agressé au marteau devant son lycée à Draveil

Draveil. Des jeunes armés de marteaux ont attaqué un élève de l’établissement scolaire ce lundi matin. Plus. Le jeune homme a été touché à la tête ce matin au moment de la rentrée en classe. Trois suspects ont été interpellés. « On a vu un mouvement de … Draveil. Des jeunes armés de marteaux ont attaqué un élève de l’établissement scolaire ce lundi matin. Plus. Le jeune homme a été touché à la tête ce matin au moment de la rentrée en classe. Trois suspects ont été interpellés. « On a vu un mouvement de et plus encore »