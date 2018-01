L’Express

Fillette de 6 ans dans le coma: sa mère et son compagnon mis en examen

L’Express

La fillette a été transférée en urgence et opérée à l’hôpital de Tours. Elle souffre d’un oedème cérébral et son pronostic vital est engagé (photo d’illustration). iStock. La mère de la fillette, ainsi que son conjoint, ont été placés en détention ce …

Une fillette de 6 ans dans le coma, la mère et son compagnon mis en examen Ouest-France

Le journal de 18h : une fillette de 6 ans dans le coma après avoir été battue RTL.fr

Cher : cinq membres d’une même famille mis en examen pour des soupçons de maltraitance sur une fillette de 6 ans Franceinfo

20minutes.fr – Europe1 – LCI – Libération

25 autres articles »