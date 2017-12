France. Les agents de la sécurité privée vont pouvoir être armés – Le Télégramme

Le Télégramme

France. Les agents de la sécurité privée vont pouvoir être armés

Les agents de la sécurité privée pourront être armés à partir de lundi avec le droit, très encadré et selon les cas, d’être dotés d’une matraque, bombe lacrymogène ou arme à feu, un changement « culturel et politique » dont se félicitent les …

