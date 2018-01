Guerguerat : la Minurso intervient contre le Polisario

17 octobre 2016. Des éléments armés du Polisario dans la zone de Guerguerat au-delà du mur de défense marocain. JOHAN PERSSON / KONTINENT

Trois miliciens armés du Front Polisario ont entravé, pendant plus d’une heure et demie, le passage de participants à un rallye qui empruntaient la zone tampon de Guerguerat en direction de la Mauritanie, rapporte Yabiladi citant une source proche de l’affaire. Bahim Ghali a donc mis en exécution ses menaces traduites ces derniers jours par des missives à l’adresse du secrétaire général de l’ONU et de Colin Stewart, le nouveau chef de la Minurso désormais en poste à Laâyoune. Ce sont d’ailleurs, des éléments de la force d’interposition onusienne qui ont pu lever le blocus, ajoute le site d’information qui annonce des réactions imminentes de la diplomatie marocaine et des Nations Unies.