Le Monde

Inculpés pour torture, les parents de la « maison de l’horreur » plaident non-coupable

Le Monde

Le couple Turpin est visé par douze chefs d’accusation de torture et de séquestration. Ils encourent entre 94 ans de réclusion et la perpétuité. Le Monde.fr avec AFP | 18.01.2018 à 23h49 • Mis à jour le 19.01.2018 à 00h29. Abonnez vous à partir de 1 …

Les parents de la « maison de l’horreur » plaident non coupable Le Point

«Maison de l’horreur» en Californie: Les enfants enchaînés pendant des mois sans aller aux toilettes 20minutes.fr

Maison de l’horreur: la fille des Turpin a préparé son évasion pendant deux ans L’Express

Le HuffPost – Le Parisien – Challenges.fr – Europe1

27 autres articles »