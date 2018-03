Le Parisien

Jacques Rançon : «C’est là que je suis devenu un assassin»

Le Parisien

Mardi, Jacques Rançon a brièvement raconté comment il avait abordé, violé et mutilé Mokhtaria Chaïb, âgée de 19 ans. PHOTOPQR/L’INDEPENDANT/MAXPPP. Le «tueur de la gare de Perpignan» a été questionné ce mardi sur le meurtre de Mokhtaria Chaïb, 19 ans …

« Tueur de la gare de Perpignan » : plongée dans l’horreur du premier meurtre Europe1

« On avait des rêves » : au procès Rançon, Mokhtaria Chaïb revit à travers le témoignage de sa meilleure amie Franceinfo

[VIDEO] Procès Rançon à Perpignan – Jour#6: les assises des P.-O. ont basculé entre malaise et émotion L’indépendant.fr

Slate.fr – ladepeche.fr – Le Monde – Ouest-France

87 autres articles »