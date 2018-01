La course de Gilles Gard vers Dakar – 05/01/2018

Les difficultés de la veille étant réglées grâce au camion Assistance (voire notre édition d’hier), le coureur de rallye-raid Gilles Gard a pris ce mercredi le départ de la deuxième étape de l’Africa Eco Race. La course, qui relie Nador au nord du Maroc et le Lac Rose au Sénégal, en passant par la Mauritanie, réserve deux semaines de vitesse, d’anticipation des embûches et de maîtrise du véhicule.

Longue de 478 kilomètres, cette deuxième étape a vu le pilote lotois franchir la ligne en 53e position avec un retard de plus de six heures. Malgré la lourde pénalité infligée à l’équipage par l’organisation de course (dix-sept heures de pénalité), l’objectif reste de terminer l’épreuve.

En dépit du retard accumulé, Gilles Gard et son copilote Manuel Pinto continuent leur route sur les dunes et les pistes africaines au volant de leur Mitsubishi.

Lors de la troisième étape disputée hier entre Agdal et Assa (Maroc), le duo s’est classé 43e après une spéciale chronométrée de 400 kilomètres. Le lotois s’offre ainsi une place honorable compte tenu du calibre des autres concurrents. Le leader du classement général en catégorie autos et tenant du titre, le russe Vladimir Vasilyev, est en effet un ancien vainqueur d’étape sur le Dakar 2015 qu’il avait terminé à la cinquième place.

Loin des feux des projecteurs, Gilles Gard remonte au 45e rang du classement provisoire et demeure toujours en course pour rejoindre la capitale sénégalaise le 14 janvier prochain.