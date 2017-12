La crème de la musique africaine à Dakar pour dire non à la migration irrégulière

Le terrain Acapes des Parcelles Assainies risque de refuser du monde ce 30 Décembre avec le concert organisé par Coumba Gawlo, en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). La chanteuse sénégalaise, artiste internationale, qui boucle ainsi sa tournée après avoir maillé l’intérieur du pays, aura des invités de marque qui ont cessé toute activité pour se joindre à son initiative.

En effet, en plus de l’initiatrice du projet qui aura à ses côtés les stars Adji Ouza et Fatou Guéwel , des célébrités de la trempe de Zara Moussa du Niger ou du groupe Simod du Mali partageront la scène avec des talents révélés comme Betika Fakoli de la Côte d’Ivoire, Miss Espoir du Benin, Will B Black du Burkina Faso. Le groupe Instinct Killer de la Guinée Conakry qui promet du spectacle, sera aussi attendu ainsi que Jalimadi Kantéh de la Gambie ou Ewlad Leblad de la Mauritanie.

Tous ces artistes déjà présents à Dakar pour soutenir le projet porté par la diva, ont fini de mettre en boîte un single qui sera lancé pour l’occasion, en plus d’un vidéo-clip. Une initiative de portée internationale qui ouvre une page d’espoir pour la jeunesse africaine en cette fin d’année.

