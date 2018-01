La jeune fille disparue à Antibes retrouvée saine et sauve en Normandie – BFMTV.COM

BFMTV.COM

La jeune fille disparue à Antibes retrouvée saine et sauve en Normandie

La jeune fille avait fugué avant de se rendre chez un ami à plus de 1000 kms du lieu de sa disparition. Elle n’avait plus donné signe de vie depuis lundi matin. Disparue à Antibes, Manon, 16 ans, a été retrouvée saine et sauve vendredi soir à l’hôpital …

