La liste des 23 pour le CHAN rendue publique

Le sélectionneur national, Jamal Sellami, a communiqué la liste définitive des 23 joueurs qui prendront part à la cinquième édition du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN 2018) dont les phases finales sont prévues au Maroc (Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir) de la période allant du 13 courant jusqu’au 4 février prochain.De la liste prédéfinitive des 26, trois noms n’ont pas été retenus, à savoir Badr Kachani, Badii Aouk et Hamid Ahdad. Pour les deux derniers joueurs cités, c’est la blessure qui les a éloignés et la non participation du sociétaire du DHJ, Ahadad, a été décidée à la toute dernière minute après concertation entre Sellami et le staff médical du Onze national des locaux.D’ailleurs, dans un entretien accordé au site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma, Jamal Sellami est revenu sur le regrettable forfait de Hamid Ahdad à qui il souhaite un prompt rétablissement et un rapide retour à la compétition avec le Difaâ qui sera bientôt engagé en Ligue africaine des clubs champions.A propos du processus de sélection des joueurs, Jamal Sellami a souligné qu’ «il était important pour nous de ne retenir que les éléments qui sont prêts à cent pour cent pour cette compétition». Et d’ajouter pour ce qui est des critères de sélection, «Nous avons opté pour les joueurs qui se sont illustrés au championnat local en plus des internationaux qui étaient présents depuis le début. C’est une liste équilibrée, comptant des joueurs compétitifs etcapables d’apporter un plus à l’équipe».En ce qui concerne le tournoi, sachant que l’équipe nationale évoluera au groupe A aux côtés des sélections de la Mauritanie, de la Guinée et du Soudan, Jamal Sellami a indiqué que « les matches de cette phase de poules sont équilibrés. Nous aurons à faire à des adversaires ambitieux qui ne manqueront pas de donner le meilleur d’eux-mêmes et c’est à nous d’être fin prêts pour aller le plus loin possible dans ce CHAN ».Pour Jamal Sellami, la présence du public en grand nombre au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca revêt une grande importance dans la mesure où il permettra aux joueurs de se surpasser et d’atteindre l’objectif escompté. Ce qui est sûr, d’après le sélectionneur, «c’est que cette équipe nationale a l’occasion d’écrire l’histoire», en faisant mieux que lors des précédentes éditions, sachant que la meilleure performance nationale reste un un match de quart de finale perdu contre le Nigeria, et ce lors de l’édition sud-africaine en 2014.A rappeler que le Onze national qui avait entamé sa concentration le 31 décembre, au lendemain de la fin de la phase aller du championnat, devra affronter en amical, ce samedi à huis clos au Complexe Mohammed V, son homologue camerounais. Un match test qui permettra à Jamal Sellami d’apporter les ultimes réglages avant l’entame de ce CHAN sachant que le début sera face à l’équipe nationale de Mauritanie.

Les joueurs retenus :

Anas Zniti (Raja), Abdelali Mhamedi (RSB), Ahmed Réda Tagnaouti (IRT), Naif Akred (FUS), Hamza Semmoumi (FUS), Badr Boulhroud (FUS), Zakaria El Hachimi (WAC), Mohamed Nahiri (WAC), Walid El Karti (WAC), Salaheddine Saïdi (WAC), Achraf Bencharqi (WAC), Ismaïl El Haddad (WAC), Yahya Jabrane (HUSA), Abdelilah Hafidi (Raja), Jaouad El Yamiq (Raja), Badr Banoun (Raja), Abdeljalil Jbira (Raja), Zakaria Hadraf (Raja), Ayoub El Kaabi (RSB), Ahmed Hamoudane (IRT), El Mehdi Berrahma (ASFAR), Marouane Hadhoudi (DHJ) et Ayoub Nanah (DHJ).