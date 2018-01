Cette image sera automatiquement bloquée après qu’elle soit signalée par plusieurs personnes.



La Mauritanie frappe une nouvelle monnaie







La nouvelle monnaie mauritanienne ouguiya, qui perd un zéro par rapport à l’ancien, est entré en circulation lundi, obligeant de nombreuses banques à ouvrir exceptionnellement leurs guichets aux clients le 1er janvier. A partir de ce 1er janvier 2018, dix ouguiyas mauritaniens deviennent un ouguiya. Cette mesure, annoncée lors de la fête nationale le 28 novembre par le président Mohamed Ould Abdel Aziz, permettra, selon lui, « à l’ouguiya de reprendre sa place dans les transactions financières, de protéger le pouvoir d’achat du citoyen et de réduire la quantité de la monnaie en circulation ». Les anciens billets et pièces seront retirés selon un calendrier établi par la Banque centrale de Mauritanie (BCM), en commençant par les plus gros, comme le billet de 5.000 (11,76 euros) d’ici au 31 janvier, ceux de 2.000 et 1.000 respectivement un et deux mois plus tard, les plus petites coupures d’ici à juin. Cliquez

