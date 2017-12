La Mauritanie planifie un changement de la base de sa monnaie

La Mauritanie se prépare à changer la base de sa monnaie, l’Ouguiya, dont les grandes lignes de cette réforme monétaire annoncée par le président de la république, Mohamed Ould Abdel Aziz, ont été présentées ce jeudi à Kaédi, aux chefs des quartiers et aux notables de la ville.

Selon la Banque centrale mauritanienne (BCM), ces réformes n’influeront ni sur les prix des denrées alimentaires ni sur le pouvoir d’achat du citoyen, ni sur la valeur de l’Ouguiya. L’opération de changement de la base de la monnaie va faciliter les choses et contribuer à la modernisation des moyens de paiement, souligne-t-on.

Le coordinateur de la mission de la BCM, Abdallahi Ould Beibacar, est revenu sur les avantages de cette opération qui tend notamment à simplifier les transactions commerciales, à mieux utiliser l’unité monétaire et à rétablir la confiance dans l’usage des pièces de monnaie qui sont au demeurant plus solides et plus pérennes.

Le directeur régional de la BCM à Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Salem Ould Abdessalam, a indiqué qu’avec cette réforme, les transactions seront plus fiables et permettra de lutter contre le blanchiment d’argent et la contre- façon des billets de banque pour hisser davantage la valeur de l’ouguiya.

Notons que le budget exercice 2018 de la Mauritanie a été approuvé par l’Assemblée nationale mauritanienne, à hauteur d’1,4 milliard de dollars. Ce budget, élaboré dans le cadre d’un programme économique, prévoit un taux de croissance réel du PIB d’environ 3%.