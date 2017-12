LA SÉLECTION U17 DE MAURITANIE EST ARRIVÉE À ALGER – FAF

La sélection masculine U17 de Mauritanie est arrivée à Alger tôt dans la matinée de mardi. Elle donnera la réplique à la sélection nationale U17 à deux reprises, le 29 décembre 2017 et le 2 janvier 2018, dans le cadre du cycle de préparation des deux sélections et conformément à un protocole d’accord bilatéral entre la Fédération algérienne de football et son homologue de Mauritanie. Les deux sélections se trouvent au Centre technique national de Sidi-Moussa. Le premier amical entre les deux sélections aura lieu vendredi 29 décembre 2017 à 16h00 au CTN de Sidi-Moussa.

