le budget 2018 devant les députés

Les observateurs s’attendent à ce que les débats soient passionnés au regard de certains dossiers que ne manqueront pas d’évoquer les députés.

Le budget soumis aux députés est de 518 milliards 426 millions 394 milles ouguiyas et les autorités estiment qu’il s’agit là d’une évolution importante et que le programme économique du pays pour l’année prochaine a l’ambition de réaliser un ensemble d’objectifs économiques d’envergure.

Les autorités officielles se fixent pour objectifs la réalisation d’un taux de croissance absolue du produit intérieur brut de 3%, de contenir le taux d’inflation à 3%, le déficit budgétaire à 0,3% du PIB hors industries extractives et de garder un niveau convenable des réserves officielles de change (plus de 5 mois d’importations de biens et services).

Le gouvernement est représenté à cette plénière par le ministre de l’économie et des finances, Mokhtar O. Djay, qui présentera des exposés sur les différents chapitres de ce budget, la situation économique du pays mais aussi celle de l’économie internationale et la conjoncture au cours de laquelle ce budget a été élaboré.

A l’issue de la plénière, le budget sera soumis au vote des députés qui ne manqueront pas de l’approuver, le gouvernement disposant d’une majorité confortable qu sein de la chambre.