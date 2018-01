Le Matin – Jamal Sellami : «Nous sommes fin prêts pour aller jusqu’au bout de nos objectifs»

Ayant entamé le sprint final pour la préparation du Championnat d’Afrique des nations 2018 le 31 décembre 2017, la sélection nationale des joueurs locaux est fin prête pour le tournoi final, selon les déclarations du coach Jamal Sellami.

En concentration depuis le terme de la phase aller de la Botola Maroc Telecom D1, la sélection nationale des joueurs locaux est sur la dernière ligne droite avant le coup d’envoi du Championnat d’Afrique des nations 2018. Jeudi, lors d’une séance ouverte aux représentants des médias, le sélectionneur national Jamal Sellami a étalé sa confiance à neuf jours du match inaugural face à la Mauritanie : «Nous avons effectué deux séances d’entraînement mercredi puis deux autres jeudi, avant de rallier Casablanca vendredi où nous enchaînerons avec une dernière séance avant de disputer une exhibition amicale face au Cameroun, samedi au complexe Mohammed V. Ensuite, nous retournerons à notre camp de base à Skhirate, où nous devrons peaufiner notre préparation à une semaine du match d’ouverture. Nous sommes fins prêts pour disputer le tournoi et aller jusqu’au bout de nos objectifs. L’équipe s’entraîne dans des conditions optimales et l’état de santé des joueurs ne suscite aucun doute jusqu’à l’instant». Au sujet des chances de l’équipe nationale A’ et ses objectifs pour le CHAN 2018, le technicien national a assuré que le staff et les joueurs restent focalisés sur le match d’ouverture, préférant négocier le tournoi match par match : «Je pense que notre groupe est équilibré. Tous nos adversaires ont entamé leur préparation assez tôt, en disputant des rencontres amicales. Nous sommes la sélection du pays hôte, nos adversaires seront donc particulièrement prudents lors des confrontations face au Maroc.

Nous aspirons à remporter le titre, mais je pense qu’il est encore tôt pour parler de consécration, pour l’instant nous sommes plus concentrés sur la première rencontre. Cette compétition sera une occasion pour les joueurs de la Botola de démontrer leurs capacités et gagner le cœur des supporters. Ils pourront ainsi postuler à une place dans l’équipe A».

À noter que la séance de jeudi a enregistré l’absence de plusieurs joueurs (Bencharki, Assaidi, le portier Lamhamdi, Banoune et Boulahroude) de retour de blessure ou simplement surmenés par le rythme élevé des rencontres depuis l’entame de la saison. Au total, seulement 18 joueurs sur les 23 retenus ont participé à l’entraînement, en plus de Badiî Aouk qui n’a pas été retenu par Sellami mais qui accompagne toujours le groupe au cas où Jamal Sellami devrait effectuer un dernier changement.

Rabat : Youssef Moutmaïne