Le point sur la Majorité et l’Opposition en Mauritanie

En #Mauritanie, la majorité présidentielle adhère à la poursuite de son approche et l’#opposition est source de confusion, n’incluant pas ce que l’électeur pourrait être persuadé de faire. Par conséquent, elle recherche un membre du pouvoir qui se présente en son nom et à sa place, mais sans se rendre compte que le régime ait un #candidat et un leader qui continueront à jouer le rôle de catalyseur parmi ses partisans.

Un nouveau boycott fatal pour l’opposition ouvre des présidentielles remportées à plus de 90% par le clan du pouvoir pour redistribuer les cartes et les dividendes au prochain mandat, marqué par un changement de figures mais un statu quo du programme politique du Président mauritanien, lequel persiste à ne pas satisfaire l’appel des revendicateurs d’un 3e mandat.

Il ne va rester qu’à officialiser l’identité du successeur désormais connu du Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz à la magistrature suprême dans les jours à venir; où se tiendra une cérémonie officielle consacrant la fin pour les uns, la continuité par main interposée pour les autres, d’un pouvoir riche d’une décennies d’acquis réalisés et de défis relevés.

C’est un ancien haut officier de l’armée et un compagnon d’armes du Président Ould Abdel Aziz. C’est un homme discret, bosseur, ouvert, méticuleux, apolitique, fidèle, loyal…

Il a dirigé le pays plus d’un mois, à la suite de l’incident de Toueila, faisant avancer le pays, alors que Ould Abdel Aziz se trouvait entre la vie et la mort, comme si le Président gouvernait naturellement depuis son bureau au palais brun.

C’est l’actuel ministre de la défense Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed dit Ould Ghazouani, lequel a de fortes chances d’être soutenu aux plans national et international, et dont le mandat une fois élu, représentera sans nul doute, une période de transition, d’unité, de développement économique, de bien-être, de sécurité et de réconciliation de la Mauritanie avec elle-même.

C’est enfin par la sortie du ministre de la défense et en fonction de ce schéma politique d’avenir que s’opérera l’imminent remaniement ministériel ou sera investi un nouveau gouvernement de chantier, chargé de se mettre au travail pour préparer les présidentielles de 2019..