Les 30 ans de Hip Hop, l’évènement culturel majeur de l’année 2018, (Communiqué)

Du 05 janvier au 31 décembre 2018 aura lieu la célébration des 30 ans de Hip Hop au Sénégal et dans la sous –région mais aussi dans le monde entier avec un vaste volet international. Les 30 ans de Hip Hop vont constituer l’évènement culturel majeur de l’année 2018 avec la Biennale des arts africains de Dakar (mai /juin 2018). Cet événement pluridisciplinaire va réunir pour l’année 2018 les propositions les plus détachées du mouvement Hip Hop sénégalais actuel mais aussi celles de toutes les autres générations, lit-on dans le communiqué parvenue à la rédaction de PressAfrik.com.

Dans ledit document, les 30 ANS DE HIPHOP GALSEN sont présentés comme une plateforme d’action qui permet de comprendre un mouvement culturel qui est articulé autour des langages artistiques les plus variés : la musique (Rap), la peinture (Graffiti), la danse (Breakdance) et le Deejaying.Cette mouvance est suivie de nos jours par des millions de jeunes au Sénégal et dans le monde entier.

« Les 30 ANS DE HIP HOP GALSEN sont une occasion exceptionnelle et unique pour rendre hommage aux pionniers du Hip Hop sénégalais pour leur participation à la construction d’un état de droit et de la promotion de la démocratie par la conscientisation des jeunes et de la promotion de la liberté d’expression et à la démocratisation de la parole et de l’accès à l’espace public. Pour donner aux 30 ANS DE HIP HOP GALSEN sa vraie dimension internationale Africulturban va s’associer avec des artistes français et américains qui constituent les plus grands pôles Hip Hop au monde. L’Afrique ne sera pas en reste avec des collaborations avec la Mauritanie la Gambie la Guinée Conakry le Mali le Zimbabwé le Maroc .Le Hip Hop en Europe sera aussi de la partie avec la participation de structures et d’artistes allemands belges espagnols suisses et britanniques norvégiens et néerlandais », précise la note.