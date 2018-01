Les meilleures citations de politiciens marocains

Benkirane, Chabat, Azami & Co sont les Jourdains de l’humour, qui font des blagues (parfois pas drôles) sans le savoir. La Dépêche a compilé les sorties les plus insolites de nos politiciens en 2017. Florilège.

Benkirane: Parce qu’on vient de loin…

Poussé à la porte par les siens, Benkirane a tout de même tenu à leur rappeler d’où ils viennent: « Regardez où nous en sommes aujourd’hui. Avant on circulait en Renault 18 ou en Renault 9, en motos et en vélos. Le plus aisé de nous avait un Mercedes 240 ». Mais pas la grima de grand taxi qui va avec…

Hamid Chabat: National geographic…

Alors que l’entrée de l’Istiqlal dans le gouvernement était imminente, pour permettre de sortir du blocage gouvernemental, Chabat s’est fendu d’une sortie dont il a le secret, provoquant l’ire de nos voisins. On rembobine: « La Mauritanie est marocaine (et) les enclaves du Maroc s’étendent jusqu’au fleuve du Sénégal ». Et les ancêtres de Si Hamid ont découvert l’Amérique.

Peu après sa nomination à la tête du ministère de l’Éducation, Mohammed Hassad promettait de « passer au tamis les personnes qui ne remplissent pas leurs missions ». « Estimez-vous heureux que je n’ai pas apporté la matraque avec moi au ministère » a déclaré l’ex patron de l’intérieur quelques semaines plus tard. Mais ça, c’était avant d’être assommé…

Daoudi: Lahcen fait une scène

Voilà la réponse de Daoudi aux parlementaires, qui l’interrogeaient sur la hausse des prix : « Je suis ministre et je crie sur ceux qui crient sur moi. Seuls les citoyens peuvent me juger. Moi je viens de la montagne. On a voté pour moi sans pots-de-vin ni pruneau ». A ce propos, il est à combien le kilo de pruneau M. le ministre?

Boutaleb: le trac du débutant

Moquée après sa première prise de parole au sein de l’hémicycle, la ministre déléguée au tourisme a répondu à ses détracteurs : « Il faut aller au parlement voir comment c’est difficile de parler en public là-bas ». Un conseil, préparez-vous, n’y allez pas en… touriste.

Azami: l’essentiel est de participer

Fair-play, Azami a déclaré après sa défaite contre El Othmani lors de l’élection du secrétaire général du PJD. « Je suis très content de ne pas avoir été élu. Ce parti est fantastique ». C’est ce qu’on appelle l’esprit Coubertin.

Ramid: Les droits de l’Homme version PJD

« Arrêtez de me poser des questions sur les homosexuels, ce sont des saletés » à réagi Ramid au micro d’un journaliste du Site Info. Ça c’est du propre M. le ministre des libertés…

Benabdellah: Chacun son tour

Au lendemain de l’éviction de Benkirane par le roi, son compère Nabil Benabdellah du PPS a déclaré: « Je souhaite que Benkirane réagisse positivement à la décision du roi ». L’histoire ne dit pas ce que le premier a conseillé à son ex ministre de l’Habitat après sa mise à l’écart…

