Mauritanie: Discours du président du Conseil de la Choura Dr Souvi Cheibani à l’occasion de l’ouverture du 3e Congrès ordinaire de Tewassoul

Nous sommes heureux de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue, chacun en son nom et qualité, et vous remercions de nous honorer par l’acceptation de notre invitation et votre présence à l’ouverture du troisième Congrès de notre Parti, le Rassemblement National pour la Réforme et le Développement -TAWASSOUL -, et qui ont tenu à partager avec nous cet événement important dans l’histoire de notre Parti, malgré les longues distances et les difficultés du voyage.

Je souhaite une bienvenue spéciale digne des membres frères de la délégation palestinienne sœur qui ont tenu à assister, malgré la délicate situation historique que traverse la cause centrale de la Oumma et les exigences de la lutte et de la résistance contre la funeste et inacceptable décision américaine considérant Al Qouds Al Cherif comme la capitale de l’entité israélienne oppressive, laquelle décision a déclenché un sursaut béni de l’héroïque peuple palestinien et derrière lui les hommes libres de la Oumma pour la défense de Al Qouds, Al Aqsa et toute la Palestine, nous leur exprimons nos vifs remerciements et notre infinie gratitude.

Honorable assistance,

Le présent congrès représente une étape importante dans l’histoire de notre Parti, qu’il s’agisse des défis internes du Parti, à la tête desquels se trouvent l’alternance, la consécration de la pratique démocratique et l’ancrage des bases de l’édification d’un parti qui répond aux exigences de la phase ou des échéances de la lutte politique et la dynamisation de la performance du Parti au service à la patrie et du citoyen.

Il intervient à la fin d’un mandat où le Parti a mené une lutte politique dans laquelle il a occupé le devant de la scène de l’opposition nationale et défendu de tous les efforts de ses membres les intérêts des citoyens à différents niveaux: populaire, local et parlementaire dans un environnement où les obstacles et le harcèlement augmentent de plus en plus contre la lutte sérieuse des partis.

Il vient aussi couronner une campagne d’adhésion qui a été un succès par la Grâce d’Allah d’abord et aux efforts de ceux qui l’ont supervisée, car le nombre des adhérents au Parti a dépassé le seuil de cent mille adhérents des diverses régions du pays.

Il ne fait aucun doute que les adhérents et les soutiens du Parti et de les nombreux concitoyens suivent le présent congrès et espèrent qu’il fournisse un modèle pour un national sans précédent dans le domaine de la démocratie et de l’alternance et présente les visions et les perceptions appropriées pour traiter les différents problèmes et questions que confronte le pays.

La préparation du présent congrès a nécessité beaucoup d’efforts et de sacrifices consentis par nos frères le président et les membres du Comité préparatoire et ses sous-comités, lesquels ont travaillé jour et nuit, malgré les occupations et les moyens limités jusqu’à parvenir par la Grâce et l’Aide d’Allah à réunir les conditions appropriées pour l’organiser de cette manière et nous leur exprimons tous nos remerciements et notre et prions Allah le Tout-Puissant d’agréer leurs actions et de bénir leurs efforts.

Nous tenons à remercier la direction du Parti, avec à sa tête le président Mohamed Jamil Ould Mansour, pour les services rendus et les réalisations concrètes pour ce Parti au cours du mandat écoulé, ainsi que pour leur grand rôle et leur souci de tenir ce congrès à sa date prévue.

J’exprime aussi mes sincères remerciements aux autorités et services gouvernementaux pour leur coopération avec le Comité préparatoire du Congrès et pour les facilités qu’ils ont accordées pour sa tenue, comme je remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès de ce congrès. Je remercie également les médias et la presse nationale et internationale pour leur présence et leur couverture des événements de ce congrès.

En conclusion, je déclare, avec la bénédiction et l’aide d’Allah l’ouverture du troisième congrès du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement – Tawassoul- sous le slogan « partenaires dans l’alternance » et prie Allah le Tout-Puissant de guider les pas, de préserver la patrie et de bénir les efforts et la démarche de tous.

La paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.