Mauritanie en camping-car avec enfant – Voyage en camping-car > Mauritanie

Discussion démarrée par Pinceaubleu le 26 décembre 2017 à 5:39
Mauritanie en camping-car avec enfant

Bonjour, on est un couple et un enfant de 4 ans. On aimerait faire la Mauritanie en camping car. Quelles sont les formalités ? On est vers sidi ifni en ce moment. Le contexte politique eet ok en ce moment ? combien de temps peut on rester ? bivouac autorisé ? quels sont les campings ? merci
À: Pinceaubleu · 26 décembre 2017 à 8:21
Re: Mauritanie en camping-car avec enfant

si j'ai bonne mémoire, le visa est d'un mois entrée unique.on peut prendre son visa à Rabat, ou bien alors à la frontière à Guerguerat. sans souci. 55 euros le visa. payable en euros.au vu des news données par des voyageurs la semaine dernière, tout est ok.question CC je ne saurais te dire… vois avec les voyageurs de sites CC ou des voyageurs se rendant en CC au Sénégal.faites provision de photocopies de vos pages identité passeports + immatriculation véhicule. Beaucoup beaucoup de contrôles police/armée. ils te prennent ces « fiches »
À: Pinceaubleu · 27 décembre 2017 à 10:23
Re: Mauritanie en camping-car avec enfant

Bonjour.

Il faut quand même savoir que la traversée du no man’s land entre les deux frontières n’est pas entièrement goudronnée. Si vous avez un CC un peu long avec du porte à faux, attention aux sable, trous et cailloux. Mais c’est faisable à mon avis, par contre, évitez d’avoir recours à l’aide que vous proposeront les personnes qui vous attendent dans cet espace, si vous avez besoin d’aide, il faudra payer. Il m’est arrivé de tirer des Mercédès d’un ensablement mais un Européen ne demande pas de « compensation », c’est gratuit.

Pour le bivouac, les « autorités » n’y tiennent pas ou alors près d’un contrôle à l’entrée de la nuit. Là encore, avec un 4×4, ce n’est généralement pas un problème mais ne croyais pas sortir de la route facilement, même pas une roue sous peine d’ensablement.

Il y a des campings, le premier à NDB, le seul, chez Ali mais c’est encore du sable du moins la dernière fois que j’y suis passé, petit enclos……Même à NKC, restez sur le goudron !

Sachez qu’on ne fait pas le plein d’eau facilement.

Renseignez vous auprès de CC qui connaissent pour éviter les galères du fait de possibles plantages. Si non, du point de vue alimentation, pas de problème.

Bon voyage.
À: Cambrousse · 27 décembre 2017 à 10:27
Re: Mauritanie en camping-car avec enfant

Concernant le visa je viens de voir qu on pouvait prendre maintenant un visa multi entrees.

En janvier je n avais pas pu.

Donc errata.
À: Lucke33 · 27 décembre 2017 à 10:29
Re: Mauritanie en camping-car avec enfant

Chez ali c est du sable mais c est du dur… Bon je ne suis pas en cc non plus.
À: Cambrousse · 27 décembre 2017 à 10:44
Re: Mauritanie en camping-car avec enfant

Bonsoir Béatrice,C'est une bonne nouvelle pour le visa multiples entrées.

La semaine dernière c’était pas possible !

C’est en vigueur récemment ?

on peu avoir ce visa à la frontière, quelle durée, combien d’entrée et le prix ?

Merci par avance
À: Jacques87 · 27 décembre 2017 à 11:04
Re: Mauritanie en camping-car avec enfant

J ai lu ca sur le forum celui la ou le concurrent. Je vais essayer de retrouver ca. J etais etonnee aussi.

Annonce a 96 euros….
À: Jacques87 · 27 décembre 2017 à 11:08
Re: Mauritanie en camping-car avec enfant

VoyageForum connectés à leur compte. (?) Dis donc Jacques, l’Afrique te titille !

Mauvaise nouvelle pour moi avec les disposition du code de la route, je vais devoir démonter mes pare buffles. De toute façon, c’est la même chose en France. A ce jour, c’est un accessoire qui me sécurise, évite de terminer un voyage prématurément pour rencontre avec des animaux type chevreuil dans la traversée des Landes. Au travail ou à la chasse, cela protège aussi des arbustes ou branches mal placées. Je n’ai pas essayé sur des piétons (encore), c’est commode pour faire sécher le tapis de douche au bivouac. Pour les distraits qui ne traversent pas au passage piéton, il reste le parechoc d’origine, solide aussi. Tout aussi « dangereux », les treuils proéminents seront ils aussi interdits ?

Restrictions toujours, fondées ou pas, y a t’il des statistiques, écrase t’on plus de piétons avec des 4×4 munis de pare-buffle qu’avec une berline ? D’après mon garagiste, le schnorkel pourrait aussi faire partie de la liste des interdits.

Il y a quelques années, une campagne a été menées contre les « accessoires agressifs » puis plus rien mais là, je me sens cerné. Réponse bientôt.

Amicalement.

J'ai changé la photo pour une plus africaine…….
À: Jacques87 · 27 décembre 2017 à 11:37
Re: Mauritanie en camping-car avec enfant

J espere que je ne vais pas passer pour une rigolote des infos.

Pas moyen de mettre la main sur la source de l info sur le visa double entree a 96 euros……

?

Je continue a chercher car je n ai pas eu la berlue… Ou bien l auteur du message s est emmele les pinceaux et a ensuite supprime ?Desolee
À: Lucke33 · 27 décembre 2017 à 11:41
Re: Mauritanie en camping-car avec enfant

VoyageForum connectés à leur compte. (?) Salut Bernard,Ah l’Afrique!!! Je dois avoir des souches Africaine ou pour le moins, j’aurai bien espéré comme J.M.G LE CLEZIO dans son excellent ouvrage L’Africain (prix Nobel de littérature 2008)

Depuis 3 ans avec mon nouveau CC 4×4 je ne suis plus concerné par cette loi, je ne m’en porte pas plus mal, Je ne sais pas ce que j’aurai fit si j’avais encore mon bon vieux Toyota LC 100.Super ta photo en « action » au Mali.

Discussions similaires sur la Mauritanie: 