Mauritanie : Kinross Gold a atteint ses objectifs de production d’or en 2018

(Agence Ecofin) – Kinross Gold, compagnie active en Mauritanie sur la mine d’or Tasiast, a atteint ses objectifs de production en 2018. Elle a produit sur l’ensemble de ses opérations un total de 2,45 millions d’onces d’or.

Selon le bilan annuel de la société, la mine Tasiast a grandement contribué à cette performance, enregistrant un record de production au dernier trimestre.

«Après avoir terminé avec succès la première phase d’expansion de Tasiast, la mine a atteint une production record au quatrième trimestre, avec une production et des taux de récupération supérieurs aux attentes.», a déclaré le PDG J. Paul Rollinson.

Kinross a également généré des flux de trésorerie opérationnels d’environ 790 millions de dollars et a maintenu un bilan solide, avec des liquidités de 1,9 milliard de dollars et aucune dette arrivant à échéance avant 2021.

En 2019, Kinross Gold prévoit de produire 2,5 millions d’onces. «Tasiast, nous continuons d’évaluer d’autres approches pour augmenter la production et réduire le capital tout en préservant la valeur globale du projet.», a déclaré M. Rollinson.

TMLSA Approvisionnements

Tasiast Mauritanie Limited SA (TMLSA) est consciente que les pratiques de gestion de la chaîne d’approvisionnement mises en œuvre par la Société, nos fournisseurs et entrepreneurs jouent un rôle important dans la création d’opportunités de développement économique national durable dans notre communauté d’accueil.

Parallèlement à nos valeurs fondamentales et nos principes directeurs Kinross en matière de responsabilité d’entreprise, notre engagement consiste notamment à établir des relations durables avec les collectivités où nous œuvrons tout en garantissant des retombées positives à long terme. TMLSA réalisera ses engagements par divers moyens, y compris son Programme professionnel local (« LBP »).

Le LBP définit des politiques, procédures et normes pour TMLSA, ses fournisseurs et sous-traitants. Le LBP est conçu pour fournir aux entrepreneurs, fournisseurs, communautés et parties prenantes externes à la Mauritanie des politiques et procédures détaillées qui permettent d’aider TMLSA à respecter ses engagements en vue de promouvoir l’approvisionnement local en biens et contrats de service.

TMLSA, en mettant en œuvre un LBP solide, prouve sa détermination à élaborer des principes directeurs privilégiés en matière d’achats, y compris en ce qui concerne un emballage approprié des biens et des exigences en matière de prestations de services afin d’optimiser le contenu local et le recours à des prix avantageux dans des situations définies pour accroître les opportunités et responsabiliser les fournisseurs et entrepreneurs locaux en renforçant les capacités.

Les engagements pris et la démarche définie dans cette stratégie s’appliquent aux activités d’approvisionnement et de passation de marchés entreprises par TMLSA en tenant compte des politiques de gestion de la chaîne d’approvisionnement de Kinross, de la Convention minière de TMLSA et des exigences réglementaires et juridiques pertinentes.

http://www.kinrosstasiast.mr/content/tmlsa-approvisionnements