Mauritanie : L’ambiance du réveillon à Nouakchott comme si vous y étiez

Mauritanie Le passage du nouvel an a été célébré à Nouakchott. Au menu du réveillon, danse au son des musiques mauritanienne, sénégalaise, ouest et centre africaine. Un moment de partage et de communion entre amis.

Une manière de dire au revoir à 2017 et bienvenue à la nouvelle année 2018 dans la joie et la gaieté. Et pour l’occasion, les amis se sont retrouvés pour s’amuser le temps d’une soirée, se souhaiter une bonne et heureuse année et partager un repas. Et ce, jusqu’à l’aube.

A noter que certains jeunes Mauritaniens ont préféré traverser le fleuve Sénégal pour passer le réveillon à Saint-Louis ou bien à Dakar au Sénégal, dans des boîtes de nuit huppées.