Mauritanie : Le poète et opposant Ould Bouna, extradé,  aux mains de la police

Le poète Abdallahi ould Bouna transféré vers son pays par les Emirats arabes unis depuis une semaine serait entre les mains de la police mauritanienne pour un interrogatoire sur des propos graves appelant l’armée au renversement de l’ordre constitutionnel en Mauritanie, a-t-on indiqué vendredi de source sure.

Ould Bouna qui était en situation irrégulière aux Emirats et expulsé par ce pays diffusait régulièrement via l’application whatsapp des messages vocaux très virulents et à caractère diffamatoire à l’égard du président Mohamed ould Abdel Aziz. Dans certains, il appelle ouvertement l’armée et la garde présidentielle à renverser le pouvoir et à éliminer le président ould Abdel Aziz.

Dans de nombreux autres messages il dénonce ‘’l’acharnement’’ contre l’homme d’affaires Mohamed ould Bouamatou recherché par la justice de son pays pour des crimes de ‘’corruption et de tentative de sape et de déstabilisation des institutions de la République’’.

‘’L’actuel pouvoir mauritanien est devenu un régime quémandeur, ne bénéficiant d’aucune confiance des parties internationales», a-t-il dit, dans un enregistrement récent sur WhatsApp.