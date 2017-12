Mauritanie : L’économie du pays est l’une des plus dynamiques de la région (Premier ministre)

‘’L’opération d’édification du développement national sur une base solide a transformé l’économie nationale du pays en une des économies les plus dynamiques de la sous-région’’ a déclaré jeudi le premier ministre mauritanien M. Yahya ould Hademine.

Cette annonce du chef du gouvernement a été faite à l’ouverture de la 13 eme assemblée générale ordinaire de la confédération nationale du patronat de Mauritanie (CNPM).

‘’La vitalité de notre économique nationale revient essentiellement au rôle central que joue le secteur privé en sa qualité de principale locomotive de la croissance’’ a souligné M. ould Hademine dans son discours.

Il s’agit du rôle consacré par la stratégie de croissance accélérée et de la prospérité partagée qui a été adoptée récemment par le pays et par les différentes réformes qui ont été effectuées pour renforcer la compétitivité et la production, a encore souligné le premier ministre.

Et d’ajouter que les programmes nationaux ont été orientés vers le développement des infrastructures de base essentielles à travers la réalisation d’un réseau routier moderne et vaste, la construction et la réhabilitation des ports, l’édification d’un aéroport international moderne, la réalisation de projets structurants dans les domaines de l’eau, de l’électricité et des communications.

Le premier ministre a aussi indiqué que le gouvernement a également œuvré à l’adoption d’une politique pionnière dans le domaine de l’amélioration du climat des affaires et de la facilitation des procédures y afférentes, la réduction de la bureaucratie administrative avec le souci de suivre une politique fiscale juste et équitable.

Pour rassurer les opérateurs privés de l’engagement du secteur public, ould Hademine a précisé que l’adoption de la loi du Partenariat Public-Privé est un pas important sur la voie de l’élaboration de mécanismes de base capables de lever les obstacles face à l’existence d’un secteur privé dynamique répondant aux besoins des citoyens et des opérateurs économiques.

Et de préciser dans ce sens que les efforts considérables qui ont été consentis par les pouvoirs publics dans le domaine de la réforme des marchés publics, de la lutte contre la corruption et la gabegie, l’établissement des règles de la transparence dans les industries extractives et la pêche constituent des facteurs de renforcement des règles de la bonne gouvernance.

‘’Toutes ces réalisations et mesures sont de nature à rassurer les hommes d’affaires et les investisseurs nationaux et étrangers et à les encourager à exploiter les opportunités qui leur sont offertes dans les divers domaines en vue de contribuer au développement du pays et au renforcement de son économie’’, a dit le premier ministre en substance

M. Yahya ould Hademine a réitéré l’engagement du Gouvernement en ce qui concerne la promotion du partenariat efficace, la concertation permanente avec votre auguste organisation et la poursuite de sa mission régalienne et de son rôle à créer des conditions favorables au développement et à l’investissement dans les secteurs promoteurs, générateurs de revenus et créateurs d’emplois.