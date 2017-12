Nouakchott, 25/12/2017 – Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a reçu en audience, lundi matin au palais présidentiel à Nouakchott, l’ex-chef du bureau politique du mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas), Khaled Meshaal, en visite actuellement dans notre pays.

Le dirigeant palestinien a déclaré à l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI) qu’il avait transmis au président de la République les salutations du chef du bureau politique du Hamas, M. Ismail Haniyeh, et sa gratitude au Président de la République pour ses positions courageuses en faveur de la cause palestinienne.

Il a par la suite ajouté qu’il avait l’honneur de rencontrer le Président de la République, notant que ce n’était pas la première fois, précisant que cette rencontre était très amicale et fraternelle.

Le dirigeant palestinien a souligné qu’il a exprimé au Président de la République le bonheur d’être présent pour la première fois sur la terre mauritanienne, indiquant qu’il serappelle bien des positions courageusesdu Président de la République en faveurde la cause palestinienne quand il a décidé de rompre les relations avec Israël et de démolirson ambassade et sa position en 2009 lors du sommet de Gaza à Doha, tenu en soutien au peuple de Palestine et de Gaza, en particulier.

Il a enfin expliqué que le Président de la République a maintenu ses positions courageuses en faveur de la Palestine, des Arabes, des Musulmans et de la chère Afrique, avant de rendre hommage au Président et à toutes les composantes du peuple mauritanien.

Ami