Mauritanie : Peu d’engouement au premier jour de circulation de la nouvelle ouguiya

Les Mauritaniens ont manifesté lundi peu d’engouement pour la récupération de la nouvelle ouguiya auprès des banques, a-t-on constaté à Nouakchott.Toutes les banques ont ouvert exceptionnellement pendant ce jour férié (nouvel an) pour permettre d’échanger et de retirer les nouveaux billets et pièces qui entrent en vigueur ce 1er janvier 2018.

‘’Nous n’avons pas constaté une grande affluence aux premières heures de la journée », a confié a APA un agent de banque à Nouakchott.

Mais, précise-t-il, le taux de retrait et d’échange s’est accru exponentiellement en dépit d’un climat poussiéreux.

Le changement de la monnaie mauritanienne avait été annoncé pour la première fois le 28 novembre dernier à l’occasion de la célébration du 57e anniversaire de l’indépendance.

Ses traits les plus saillants sont la division par 10 de la base de la monnaie et le changement des billets et pièces existants.





Ainsi, un billet de 1000 ouguiya devient un billet de 100 et celui de 5000 devient un billet de 500, et ce sans aucun changement de valeur (ni dévaluation ni évaluation).

Toutefois, le citoyen simple se montre méfiant face à cette modification, redoutant une dépréciation cachée de l’ouguiya ou une hausse des prix.

C’est pourquoi la Banque centrale de Mauritanie (BCM) a lancé une campagne tous azimuts pour expliquer cette réforme monétaire, notamment la nécessité de se débarrasser des anciens billets et pièces et le maintien du pouvoir d’achat.

Signalons que les autorités ont fixé le 30 juin prochain comme dernier jour de validité des anciens billets et pièces.