Mauritanie : Wärtsilä livrera une centrale électrique clé en main pour la mine d’or de Tasiast

(Agence Ecofin) – En Mauritanie, l’énergéticien finlandais Wärtsilä s’est vu octroyer par la société aurifère Kinross Gold Corporation, un contrat pour la livraison d’une centrale électrique clé en main de 60 MW qui fournira de l’électricité au développement de la deuxième phase de la mine d’or de Tasiast. L’information a été donnée par le site spécialisé Power Online.

La date de livraison de la centrale n’a pas été précisée. Cependant, Kinross a indiqué que la deuxième phase de production de l’usine devrait démarrer au troisième trimestre de 2020 avec six moteurs dotés de la technologie Wärtsilä 32TS. Il faut rappeler que c’est Wärtsilä qui a livré les moteurs de production d’électricité de la centrale de 19 MW desservant la phase 1B de la mine Tasiast.

« Nous avons déjà travaillé avec Kinross, et il n’y a pas meilleure approbation et satisfaction pour le client que de vous confier une nouvelle commande. Ce projet d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction indique la vaste portée des capacités de Wärtsilä.», a commenté Marie-Andrée Truchi, directrice du développement des affaires en Afrique de l’Ouest chez Wärtsilä Energy Solutions.

A son entrée en production, la nouvelle centrale de 60 MW permettra d’exploiter la mine à la capacité accrue de 30 000 tonnes par jour.