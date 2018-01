Monnaie: la Mauritanie passe au nouvel ouguiya

Depuis le 1er janvier, une version inédite de la monnaie mauritanienne est en circulation. La conversion est simple: dix ouguiyas deviennent un ouguiya. C’est le28novembre dernier, jour de la fête nationale, que le président Mohamed Ould Abdel Aziz a annoncé l’imminence de cette mesure. «Cela permettra à l’ouguiya de reprendre sa place dans les transactions financières, de protéger le pouvoir d’achat du citoyen et de réduire la quantité de la monnaie en circulation», a-t-il ainsi expliqué, cité par l’AFP.

Que deviendront les billets et les pièces d’avant?

Ils seront retirés dans le respect d’un calendrier établi par la Banque centrale de Mauritanie (BCM): les plus gros comme le billet de5000 (11,76 euros) seront les premiers concernés et devraient ne plus être en circulation d’ici le31janvier. Ceux de2000 et1000 subiront le même sort respectivement un et deux mois plus tard. Enfin, les plus petites coupures devraient être mises au rencart au plus tard en juin. Si l’on en croit des spécialistes dont l’AFP s’est fait l’écho, «ce changement aura le mérite de réinjecter dans le système bancaire des liquidités thésaurisées par une partie de la population dans le secteur informel ou par d’autres ayant des fonds d’origine frauduleuse». «Aussi bien les devises que l’immobilier et autres valeurs refuges bénéficieront de cette vague de blanchiment d’argent qui accompagnera l’opération», estime ainsi l’économiste Isselmou Ould Mohamed.

La ruée sur les devises s’est amplifiée



Mais depuis l’annonce, «les gens se ruent sur le dollar et l’euro, qu’ils achètent et gardent chez eux», a indiqué à l’AFP un cambiste de Nouakchott. L’annonce du président a en effet engendré une explosion de la demande de devises. Un chef de bureau de change au marché central confirme une «flambée» de l’euro et du dollar: ces deux monnaies ont augmenté «de 3,5% en une semaine», précise-t-il. «Les gens thésaurisaient l’ouguiya. Maintenant qu’ils sont obligés de s’en débarrasser, ils achètent et conservent les devises dans leur coffre-fort de domicile», explique un autre……