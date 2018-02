Le Point

Motards et automobilistes unis contre le 80 km/h

Le Point

Ils l’avaient promis, la pression ne se relâche pas. Malgré le froid, nombreuses ont été les manifestations ce samedi contre l’abaissement de la vitesse sur routes. Source AFP. Publié le 10/02/2018 à 19:00 | Le Point.fr. Motards et automobilistes se …

