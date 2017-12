« On aimerait plus d’implication des pouvoirs publics dans le tourisme durable »

Julien Buot : Incontestablement les mouvements de « tourismophobie » en opposition au tourisme dit de masse dans des destinations comme Barcelone, San Sebastian, Venise ou Dubrovnik.

Je pense que ce n’est pas le tourisme qui est en cause mais bien la mauvaise gestion du tourisme, dont le développement doit faire l’objet de concertation entre toutes les parties prenantes pour être durable.

En associant davantage les habitants au projet touristique, on évite d’en faire des spectateurs hostiles, on en fait des acteurs, bénéficiaires et ambassadeurs de l’hospitalité.

En cette fin d’année, notons aussi la reprise des voyages en Mauritanie, un des « berceaux » du tourisme responsable, avec un premier vol complet le 23 décembre pour Atar en plein désert du Sahara, et l’annonce de Voyageurs du Monde et de Terres d’Aventure, deux entreprises qui s’engagent à compenser 100% des émissions de CO2 de leurs voyages.

Comment ? En finançant des projets de replantation de la mangrove dans la région des Sundarbans en Inde, et au nord de l’île de Sumatra, en Indonésie. Gageons que d’autres opérateurs suivront cet exemple et seront au rendez-vous, au premier rang desquels les membres de l’association ATR !

TourMaG.com – Les Nations-Unies ont proclamé 2017 » année pour le tourisme durable et le développement « . Est-ce que cela a eu un effet sur votre entreprise ?

Julien Buot : On peut regretter le manque d’implication des pouvoirs publics centraux français dans cette année internationale du tourisme durable pour le développement, alors même que la décision avait été prise par l’assemblée générale des Nations Unies.

Certaines institutions nationales ont brillé par leur absence malgré les belles impulsions données par l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) chargée de coordonner cette année internationale avec notamment la campagne TravelEnjoyRespect.

En revanche, les collectivités territoriales françaises se sont prises au jeu et ont mené de nombreuses actions, qu’il s’agisse des stations vertes, de la Ville de Paris qui inscrit notamment les Jeux Olympiques 2024 dans sa stratégie de développement durable du tourisme ou encore des nombreux offices de tourisme qui s’engagent peu à peu à l’image du Seignanx dans le sud des Landes ou des OT de la Vallée de la Vézère.

Les acteurs privés se sont aussi mobilisés avec l’appui de réseaux comme Agir pour un Tourisme (ATR) qui fédère désormais 24 membres dont 11 labellisés suite à des contrôles exercés par Ecocert Environnement !

L’association des Acteurs du Tourisme Durable et ses 100 membres (dont ATR et certain de ses membres) n’ont pas ménagé leurs efforts pour honorer cette année internationale du tourisme durable, avec des villages du tourisme durable sur le salon mondial du tourisme en mars et le salon IFTM Top Résa en septembre, la 3e édition des Universités du Tourisme Durable en Auvergne en octobre mais aussi le lancement de la saison 1 de la websérie « tous acteurs du tourisme durable » avec 5 épisodes emblématiques de la diversité des produits, des clients et des destinations du tourisme durable…

Notons enfin la première édition des Palmes du Tourisme Durable, dont la cérémonie de remise a été exceptionnelle dans l’écrin de l’Institut du Monde Arabe, avec 200 participants venus rencontrer les représentants des 16 nommés et découvrir les 6 très beaux lauréats.