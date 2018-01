Organisation d’un colloque sur le rle du soufisme dans la lutte contre l’extrmisme

Les travaux d’un colloque sur le rle du soufisme dans la lutte contre l’extrmisme, Cheikh Saad Bouh comme exemple, ont dmarr samedi soir dans la moughataa de Sebkha (wilaya de Nouakchott ouest).

Organis par les disciples de la Kadiriya, le colloque a t ouvert par le ministre des affaires islamiques et de l’enseignement originel, M. Ahmed Ould Ehel Daoud qui a indiqu, dans un mot prononc pour la circonstance, que le rayonnement qu’a connu la Mauritanie tout au long de son histoire grce l’apport de ses oulmas est une source de fiert pour nous et doit tre salu sa juste valeur, soulignant que ce rayonnement a fait de notre pays un exemple suivre dans le domaine de l’acquisition du savoir, des valeurs et de pit.

Il a ajout que Cheikh Said Bouh Ould Mohamed Vadel Ould Mamin compte parmi ces Oulmas dont les ouvrages sont encore recherchs par les tudiants venus de toutes les contres, soulignant que ses nombreux livres ont enrichi la scne islamique et qu’il a jou un rle important pour la propagation des valeurs de l’Islam, l’change culturel et le renforcement des liens de fraternit entre de nombreux peuples.

Le ministre a affirm que les thmes de ce colloques s’inscrivent parfaitement dans le cadre des orientations du Prsident de la Rpublique, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz visant valoriser notre patrimoine culturel et dynamiser le rle civilisationnel de la Mauritanie pour clairer les esprits, et vulgariser les valeurs d’unit, d’entraide et de comprhension.

De son ct, M. Cheikh Melainine Ould Taleb Akhyar a indiqu, au nom du Khalif gnral de la Kadiriya, que la propagation des sciences et de l’esprit de fraternit et de tolrance sont la base de cette confrrie, appelant rester attach aux enseignements de la religion et appliquer les sciences utiles.

Il s’est flicit, dans ce cadre, des grandes ralisations accomplies, sur instruction du Prsident de la Rpublique, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, et qui ont englob, entres autres, la cration de la chane d’El Mahdhara, l’dition du Saint Coran, le recrutement des Imams des mosques et l’appui aux mahadhras.

La crmonie d’ouverture s’est droule en prsence du wali de Nouakchott ouest, du prsident de l’union des disciples de la Kadiriya, d’oulemas et de Cheikhs de mahadhras.