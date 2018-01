Ouguiya (depuis 2018) — Wikipédia

Pour les articles homonymes, voir Ouguiya. Pour les articles homonymes, voir Ouguiya.

Billet de mille ouguiyas (recto-verso) en 2007.

L’ouguiya (nom de genre féminin en français[1] ; (ar) أوقية), deuxième du nom (code ISO 4217 MRU), est la devise officielle de la Mauritanie depuis le . Elle remplace la première ouguiya, qui avait cours depuis 1973, au taux de 10 pour 1.

Le 28 novembre 2017, dans son discours pendant la fête de l’indépendance, le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, annonce une réforme du système monétaire du pays qui selon lui va aider l’économie souffrante du pays[2].

Cela a entrainé une très importante inflation en décembre 2017 d’environ 10 à 50 % selon les produits[3].

Le 1er janvier 2018, une nouvelle monnaie est mise en place. Dix anciens ouguyas (code ISO MRO) en valent un à cette date, le code ISO de cette nouvelle monnaie est MRU. De nouveaux billets en polymère remplacent les anciens[4].

Les Mauritaniens ont un an pour échanger leurs billets. Durant les six premiers mois de l’année, ils pourront réaliser ces opérations auprès des banques, des guichets du Trésor ou encore de la Poste. Après, il faudra s’adresser à la Banque centrale. Ce change se fera de manière progressive. Durant le premier mois, les billets de 5 000 ouguiyas seront remplacés, puis ceux de 2 000, etc. À partir de 500 000 ouguiyas, les Mauritaniens devront ouvrir un compte en banque pour procéder au change[5]. Les prix sont affichés en ouguiya d’avant 2018 (MRO) et en ouguiya actuelle (MRU), pendant une durée de trois ans[4].

1 euro = 42,05 ouguiyas ( )[6].

À partir de 2018, les pièces en circulation sont de[1] :

1/5 ouguiya ;

1 ouguiya ;

5 ouguiyas ;

10 ouguiyas ;

20 ouguiyas.

À partir de 2018, les billets en circulation de la nouvelle monnaie sont de[1] :

50 ouguiyas ;

100 ouguiyas ;

200 ouguiyas ;

500 ouguiyas ;

1 000 ouguiyas.

